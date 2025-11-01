Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как Зеленский пытается прорвать окружение ВСУ в Красноармейске

Владимир Зеленский бросает под Красноармейск элитные подразделения, чтобы прорвать окружение ВСУ. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Владимир Зеленский бросает элитные части на прорыв котла в Красноармейске.

Владимир Зеленский бросает под Красноармейск элитные подразделения, чтобы прорвать окружение ВСУ. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Они сейчас пытаются каким-то образом прорваться, запустить даже спецназ Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, потому что у них пути доставки всех грузов пересечены. Враг уже не тот, который был годом ранее. Не хватает живой силы, прежде всего той, которая может квалифицированно воевать. Если приходится бросать спецназ ГУР штурмом, значит дела у них идут не очень хорошо», — сказал Дандыкин.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил 26 октября Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину, что на Купянском и Красноармейском направлениях в окружении находятся до 10,5 тысячи военных ВСУ. Путин приказал Минобороны обеспечить допуск иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. На этот период Москва была готова объявить перемирие на этих участках. Украинская сторона лишь пригрозила журналистам.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше