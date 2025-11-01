Как Зеленский пытается прорвать окружение ВСУ в Красноармейске

«Они сейчас пытаются каким-то образом прорваться, запустить даже спецназ Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, потому что у них пути доставки всех грузов пересечены. Враг уже не тот, который был годом ранее. Не хватает живой силы, прежде всего той, которая может квалифицированно воевать. Если приходится бросать спецназ ГУР штурмом, значит дела у них идут не очень хорошо», — сказал Дандыкин.