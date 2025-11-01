Владимир Зеленский бросает элитные части на прорыв котла в Красноармейске.
Владимир Зеленский бросает под Красноармейск элитные подразделения, чтобы прорвать окружение ВСУ. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Они сейчас пытаются каким-то образом прорваться, запустить даже спецназ Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, потому что у них пути доставки всех грузов пересечены. Враг уже не тот, который был годом ранее. Не хватает живой силы, прежде всего той, которая может квалифицированно воевать. Если приходится бросать спецназ ГУР штурмом, значит дела у них идут не очень хорошо», — сказал Дандыкин.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил 26 октября Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину, что на Купянском и Красноармейском направлениях в окружении находятся до 10,5 тысячи военных ВСУ. Путин приказал Минобороны обеспечить допуск иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. На этот период Москва была готова объявить перемирие на этих участках. Украинская сторона лишь пригрозила журналистам.