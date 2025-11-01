Ричмонд
Гие Свердловскому грозит до 15 лет заключения

Свердловского вора в законе могут посадить на 15 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге предъявлено обвинение единственному в Свердловской области вору в законе, Гие Свердловскому. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил источник «КП-Екатеринбург».

— Гие Свердловскому предъявлено обвинение по 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Расследование ведёт следственное подразделение ГУ МВД по Свердловской области, — сообщил источник «КП-Екатеринбург».

Напомним, что вечером 31 октября в офис к Гие Свердловскому, он же Георгий Акоев, нагрянули силовики. Его и еще троих человек задержали в ЖК «Квартал Федерация». Как сообщил источник «КП-Екатеринбург», при задержании участвовали УФСБ по Свердловской области совместно с оперативниками главка МВД.