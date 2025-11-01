Гие Свердловскому грозит до 15 лет заключения

Напомним, что вечером 31 октября в офис к Гие Свердловскому, он же Георгий Акоев, нагрянули силовики. Его и еще троих человек задержали в ЖК «Квартал Федерация». Как сообщил источник «КП-Екатеринбург», при задержании участвовали УФСБ по Свердловской области совместно с оперативниками главка МВД.