Военный эксперт указал на тревожный для ВСУ тренд

«Ситуация такая: формируются котлы, а всякие попытки прорваться и где-то помочь ничем не заканчиваются. Враг несет большие потери. Это прежде всего относится к Купянску, Красноармейску с Димитровым, Красному Лиману. Не хватает живой силы, прежде всего той, которая может квалифицированно воевать», — сказал Дандыкин.