«Вышел из машины и начал угрожать»: магнитогорец стрелял в водителя маршрутного такси из-за конфликта на дороге

Водитель «Нивы» открыл стрельбу по маршрутке на остановке в Магнитогорске.

Источник: Соцсети

Дорожный конфликт в Магнитогорске едва не закончился трагедией. Вчера вечером, 31 октября, вооруженный пистолетом водитель «Нивы» стрелял в открытую дверь маршрутной «Газели», после чего скрылся с места происшествия. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

По их словам, инцидент начался на дороге, когда один из водителей не уступил дорогу другому. Конфликт не утих, а лишь переместился на ближайшую остановку общественного транспорта. В тот момент, когда водитель «Газели» производил высадку пассажиров, его оппонент на «Ниве» вышел из своего автомобиля на криминальную разборку.

— Достал (пневматический/травматический) пистолет и начал угрожать водителю маршрутки. После, он обошел маршрутное такси и выстрелил пару раз в открытую дверь, прямо в водителя, — пишет автор поста в соцсетях.

В этот момент в маршрутке по разным данным, находилось от 4 до 5 пассажиров, включая несовершеннолетних. После случившегося стрелок скрылся с места происшествия. Состояние пострадавшего водителя маршрутки на данный момент неизвестно.

В социальных сетях нашлись сторонники обеих сторон конфликта. Одна из горожанок утверждает, что водитель маршрутного такси неоднократно подрезал «Ниву», создавая аварийные ситуации. Другой комментатор и вовсе заявил, что «при выяснении ситуации водитель “Газели” совершил наезд на водителя “Нивы”».

Пресс-служба УМВД России по Магнитогорску подтвердила факт инцидента:

— Сообщение зарегистрировано в отделе полиции «Ленинский». Полицейскими установлены все участники инцидента. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о привлечении водителя автомобиля «Нива» к ответственности.

Сейчас полицейские проводят проверку произошедшего. Им предстоит установить все детали конфликта, тип использованного оружия и степень вины каждого из участников.