«Вышел из машины и начал угрожать»: магнитогорец стрелял в водителя маршрутного такси из-за конфликта на дороге

По их словам, инцидент начался на дороге, когда один из водителей не уступил дорогу другому. Конфликт не утих, а лишь переместился на ближайшую остановку общественного транспорта. В тот момент, когда водитель «Газели» производил высадку пассажиров, его оппонент на «Ниве» вышел из своего автомобиля на криминальную разборку.