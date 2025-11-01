В Приморье возбудили дело после гибели двух малолетних детей при пожаре

По предварительной версии, возгорание возникло вследствие неосторожного обращения с огнем. В момент происшествия дети находились в квартире без матери, которая, по данным следствия, вела асоциальный образ жизни. Третий ребенок смог выжить и в настоящее время получает необходимую медицинскую помощь.