В Приморье возбудили дело после гибели двух малолетних детей при пожаре

В Приморском крае возбуждено уголовное дело после трагического пожара в Уссурийске, унесшего жизни двух малолетних детей.

В Приморском крае возбуждено уголовное дело после трагического пожара в Уссурийске, унесшего жизни двух малолетних детей. Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону, инцидент произошел 31 октября 2025 года в квартире жилого дома по улице Полушкина.

По предварительной версии, возгорание возникло вследствие неосторожного обращения с огнем. В момент происшествия дети находились в квартире без матери, которая, по данным следствия, вела асоциальный образ жизни. Третий ребенок смог выжить и в настоящее время получает необходимую медицинскую помощь.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

