Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Копейске три человека разбились на угнанной машине

Пьяный водитель поехал катать друзей на автомобиле, который он угнал у знакомого.

Источник: Аргументы и факты

Три человека пострадали в ДТП, которое произошло в Копейске из-за действий пьяного водителя.

Как сообщили в главке МВД Челябинской области, 19-летний местный житель выпивал со знакомым, а затем решил угнать его Hyundai Accent.

Для компании молодой человек пригласил покататься на чужом автомобиле двух своих друзей, но далеко уехать не смог, так как врезался в дерево. В результате ДТП все трое, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Несмотря на это, угонщика задержали. На него составили административные протоколы за езду в нетрезвом состоянии и нарушение правил дорожного движения, вызвавшее причинение вреда здоровью.

По факту самого угона проводится проверка. По её результатам, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.