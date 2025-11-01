В Копейске три человека разбились на угнанной машине

Три человека пострадали в ДТП, которое произошло в Копейске из-за действий пьяного водителя.
Для компании молодой человек пригласил покататься на чужом автомобиле двух своих друзей, но далеко уехать не смог, так как врезался в дерево. В результате ДТП все трое, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Несмотря на это, угонщика задержали. На него составили административные протоколы за езду в нетрезвом состоянии и нарушение правил дорожного движения, вызвавшее причинение вреда здоровью.
По факту самого угона проводится проверка. По её результатам, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.