В Магнитогорске дорожный конфликт привел к стрельбе

Конфликт произошел 31 октября возле перекрестка улиц Северный переход и Мостовой проезд. По словам очевидцев, водитель маршрутки несколько раз подрезал «Ниву» на дороге. В итоге на остановке мужчина из внедорожника вышел, достал оружие и несколько раз выстрелил в оппонента, который находился за открытой дверью маршрутного транспорта. Его не смутили находящиеся в салоне пассажиры с детьми.