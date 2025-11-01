Подросток без прав врезался в машину с женщиной и тремя её внуками, все погибли

Подросток, не имея водительских прав, проехал на красный свет и на скорости около 125 км/ч врезался в автомобиль, за рулём которого находилась 50-летняя Тринидад Эрнандес. Вместе с ней в машине были её муж и трое внуков. Женщина и 11-летняя внучка погибли на месте, ещё двое детей умерли потом в клинике. Мужчина выжил, но получил тяжёлые травмы. Сообщается, что родственники подростка пытались увезти его с места происшествия.