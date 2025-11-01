FT: Трамп хочет надавить на РФ и КНР, поэтому он возобновил ядерные испытания

«Комментарии Трампа могут быть скорее поиском рычага влияния в переговорах с Китаем, Россией и другими мировыми державами, чем жестким сдвигом в политике», — пишет издание. Газета указывает, что американский президент «мало что сделал», чтобы развеять неопределенность относительно намерений администрации или обоснованности этого шага. Financial Times отмечает, что возвращение к ядерным испытаниям стало бы разворотом на 180 градусов для Трампа, который ранее подчеркивал важность переговоров о денуклеаризации с Россией и Китаем.