На Московском шоссе в Самаре кроссовер насмерть сбил пешехода

ДТП, в котором погиб человек, произошло около 6:15 утра 1 ноября.

Источник: Аргументы и факты

Утром рабочей субботы, 1 ноября, на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной в Самаре погиб человек. Его насмерть сбил автомобиль.

Судя по фотографиям, присланным очевидцами в редакцию samara.aif.ru, человек перебегал шестиполосное шоссе в неположенном месте. Здесь нет светофора для пешеходов, а действует подземный переход. Удар был такой силы, что капот кроссовера смялся. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Тело лежит на проезжей части.

По словам очевидцев, всё произошло около 6:15 утра, поэтому в час пик на этом участке скопились солидные заторы. Впрочем, в 9:30 пробки уже не было.