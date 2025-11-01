На Московском шоссе в Самаре кроссовер насмерть сбил пешехода

Судя по фотографиям, присланным очевидцами в редакцию samara.aif.ru, человек перебегал шестиполосное шоссе в неположенном месте. Здесь нет светофора для пешеходов, а действует подземный переход. Удар был такой силы, что капот кроссовера смялся. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Тело лежит на проезжей части.