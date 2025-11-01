В Прикамье 4 человека погибли от действий поджигателей с начала 2025 года

Статистику, связанную с инцидентами, ведомство опубликовало 1 ноября 2025 года. Как рассказали в управлении, за 10 месяцев года был зарегистрирован 341 случай поджога. Ущерб от таких преступлений составил суммарно больше 80 миллионов рублей. В МЧС также отметили, что при этом от поджогов пострадали 18 человек, из которых четверо — погибли.