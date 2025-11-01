Ричмонд
В Прикамье 4 человека погибли от действий поджигателей с начала 2025 года

Такие данные зафиксировали в 2025 году.

Источник: Аргументы и факты

Четыре человека погибли от действий поджигателей с начала 2025 года в Пермском крае, сообщает краевое ГУ МЧС.

Статистику, связанную с инцидентами, ведомство опубликовало 1 ноября 2025 года. Как рассказали в управлении, за 10 месяцев года был зарегистрирован 341 случай поджога. Ущерб от таких преступлений составил суммарно больше 80 миллионов рублей. В МЧС также отметили, что при этом от поджогов пострадали 18 человек, из которых четверо — погибли.

В ведомстве призвали жителей Пермского края внимательнее относиться к подозрительным людям и незнакомцам, а в случае инцидентов с пожарами сообщать о них по телефонам 01, 101, 112.

Напомним, в ночь на 31 октября в Перми произошёл поджог на парковке возле многоквартирного дома. Неизвестный поджёг один из припаркованных автомобилей, а после пламя перекинулось и на другой транспорт. Всего пострадали пять машин. В ГУ МВД по Пермскому краю сайту perm.aif.ru рассказали, что полиция начала проверку.