Российская туристка получила шесть месяцев за поджог тополиного пуха в Сеуле

«Подсудимая осознавала, что тополиный пух легко загорается, несмотря на это, из любопытства она подожгла пух. В этом можно увидеть умысел совершить поджог. Она понимала высокий риск распространения огня, но не обратилась в экстренные службы и скрылась с места происшествия. Она несёт немалую ответственность за то, что подорвала общественную безопасность и спокойствие», — заключил суд.