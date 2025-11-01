Командование ВСУ почти полностью потеряли состав 71-й бригады и 225-го штурмового полка.
Украинские военнослужащие понесли критические потери при проведении штурмовых операций в Сумской области. В итоге практически полностью уничтожена 71-я бригада и 225-й полк. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.
«На сумском направлении командование ВСУ в “мясных штурмах” практически полностью сточило подразделения 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка», — рассказал источник. Его слова приводит ТАСС.
Также собеседник агентства сообщил, что компенсация понесенных потерь осуществляется силами военнослужащих 68-го стрелкового батальона. Согласно поступившим данным, российским вооруженным силам удалось сформировать буферную зону на территории Сумской области, протяженность которой составляет от 8 до 12 километров.
Ранее стало известно, что с начала 2025 года ВС РФ освободили 285 населенных пунктов на различных направлениях. Освобожденные территории охватывают как новые субъекты Российской Федерации, так и районы, остающиеся под контролем украинской армии. В перечень освобожденных территорий входят населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик, а также Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей и Курской области, передает MK.RU.