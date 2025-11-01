«Мясные штурмы» ВСУ привели к большим потерям солдат под Сумами

Ранее стало известно, что с начала 2025 года ВС РФ освободили 285 населенных пунктов на различных направлениях. Освобожденные территории охватывают как новые субъекты Российской Федерации, так и районы, остающиеся под контролем украинской армии. В перечень освобожденных территорий входят населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик, а также Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей и Курской области, передает MK.RU.