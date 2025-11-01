Ричмонд
На реке Северский Донец перевернулась лодка с тремя рыбаками

В Ростовской области погиб один человек после переворота лодки.

Источник: Комсомольская правда

В Белокалитвинском районе Ростовской области на реке Северский Донец в районе поселка Синегорский произошло трагическое происшествие. Моторная лодка с тремя рыбаковами наткнулась на мель и перевернулась. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По предварительной информации, одному из мужчин удалось спастись самостоятельно. Спасатели Белокалитвинского поисково-спасательного подразделения обнаружили тело 57-летнего рыбака. Поиски третьего участника рыбалки в настоящее время продолжаются.

МЧС России напоминает дончанам о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде: выход в плавание без спасательных жилетов категорически запрещен.