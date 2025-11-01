В Челябинской области пенсионеру удалось избавиться от кредита, который повесили на него мошенники

В Магнитогорске 65-летний мужчина лишился сбережений и оказался в долгах по вине мошенников. Аферисты украли деньги с банковского счета пенсионера и оформили от его имени кредит на 300 тыс. рублей.
С тех пор прошло два года, а преступников все еще не нашли. Кредит магнитогорец не выплачивал, поэтому банк подал на него в суд.
Пенсионер пожаловался в прокуратуру, и надзорное ведомство подало встречный иск, требуя освободить мужчину от долгов. Суд встал на сторону магнитогорца.
— В связи с признанием кредитного договора недействительным в удовлетворении исковых требований банка отказано, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Во время следствия удалось выяснить, что украденные у пенсионера деньги ушли на счет 26-летнего жителя Новоалтайска. Теперь у новоалтайца пытаются через суд взыскать незаконно полученные средства.