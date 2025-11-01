Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение поездов от станции «Девяткино» останавливали в Петербурге

Через несколько минут простоя работу метро восстановили.

Источник: Комсомольская правда

Петербургский Метрополитен сообщил о проблемах на первой линии. В 9 утра телеграмм канал подземки сообщил об остановке движения поездов по красной линии в сторону станции «Академическая».

— Движение поездов от станции «Девяткино» до станции «Академическая» приостановлено, — сообщили в пресс-службе предприятия.

Спустя несколько минут движение было восстановлено.

— Движение по Линии 1 осуществляется в полном объеме, — уточнили в метрополитене.

Причины остановки не уточняются.

Ранее в Петербурге стало известно, что в 2025 году планируют завершить строительные работы на двух новых станциях метро Петербурга: «Юго-Западной» и «Путиловской». Всего в ближайшие годы сеть метро Петербурга должна расшириться на десять станций. Власти сообщили о пяти проходческих комплексах, которые роют тоннели под Петербургом. Через месяц в работу будет запущен шестой комплекс.