Задержали воронежца, сбежавшего из суда

Как известно, 43-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении имущества, 31 октября доставили в Центральный суд Воронежа для изменения меры пресечения на более строгую. По ходатайству следователей, подписку о невыезде изменили на заключение под стражу. Но… арестованный скрылся.