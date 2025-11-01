Задержали воронежца, сбежавшего из суда

Как известно, 43-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении имущества, 31 октября доставили в Центральный суд Воронежа для изменения меры пресечения на более строгую. По ходатайству следователей, подписку о невыезде изменили на заключение под стражу. Но… арестованный скрылся.
Впрочем, беглеца уже задержали на территории столичного региона.
— После побега отдел дознания ОП№ 6 УМВД России по Воронежу возбудил уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ, — уточнила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.