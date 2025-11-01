Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержали воронежца, сбежавшего из суда

Подозреваемый заключен под стражу.

Источник: Комсомольская правда

Как известно, 43-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении имущества, 31 октября доставили в Центральный суд Воронежа для изменения меры пресечения на более строгую. По ходатайству следователей, подписку о невыезде изменили на заключение под стражу. Но… арестованный скрылся.

Впрочем, беглеца уже задержали на территории столичного региона.

— После побега отдел дознания ОП№ 6 УМВД России по Воронежу возбудил уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ, — уточнила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.