Пострадавших при ЧП на «Беларуськалии» перевезли в Минск

В заседании приняли участие специалисты республиканского и областного уровней. После оценки сложного состояния пациентов — молодой женщины и трех мужчин — принято решение о переводе всех пострадавших на дальнейшее лечение в Минске.
До транспортировки двум пациентам были проведены необходимые операции.
После восстановления состояния всех четверых пациентов доставили на реанимобилях в сопровождении ГАИ в Республиканский ожоговый центр и отделение нейрореанимации городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска.
За состоянием больных наблюдают врачи высшей квалификации. Медики отмечают, что дальнейшая тактика лечения будет определяться по результатам наблюдения и проведенных исследований.
Напомним, в пятницу на промплощадке 4‑го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» в Солигорске разорвалась пустая емкость из‑под соляной кислоты на открытой площадке цеха мембранного электролиза. Уточняется, что рядом с поврежденной емкостью была еще одна — с соляной кислотой, и она также получила повреждение.
Пострадали четыре сотрудника предприятия, они получили химические ожоги и комбинированные травмы.