Пострадавших при ЧП на «Беларуськалии» перевезли в Минск

Напомним, в пятницу на промплощадке 4‑го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» в Солигорске разорвалась пустая емкость из‑под соляной кислоты на открытой площадке цеха мембранного электролиза. Уточняется, что рядом с поврежденной емкостью была еще одна — с соляной кислотой, и она также получила повреждение.