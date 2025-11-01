Ричмонд
Пострадавших при ЧП на «Беларуськалии» перевезли в Минск

Вечером 31 октября в Солигорской центральной районной больнице состоялись медицинские консилиумы по определению тактики лечения четырех человек, пострадавших в результате происшествия на предприятии «Беларуськалий», сообщает Минздрав.

В заседании приняли участие специалисты республиканского и областного уровней. После оценки сложного состояния пациентов — молодой женщины и трех мужчин — принято решение о переводе всех пострадавших на дальнейшее лечение в Минске.

До транспортировки двум пациентам были проведены необходимые операции.

После восстановления состояния всех четверых пациентов доставили на реанимобилях в сопровождении ГАИ в Республиканский ожоговый центр и отделение нейрореанимации городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска.

За состоянием больных наблюдают врачи высшей квалификации. Медики отмечают, что дальнейшая тактика лечения будет определяться по результатам наблюдения и проведенных исследований.

Напомним, в пятницу на промплощадке 4‑го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» в Солигорске разорвалась пустая емкость из‑под соляной кислоты на открытой площадке цеха мембранного электролиза. Уточняется, что рядом с поврежденной емкостью была еще одна — с соляной кислотой, и она также получила повреждение.

Пострадали четыре сотрудника предприятия, они получили химические ожоги и комбинированные травмы.