Очаги опасной болезни свиней выявлены в нескольких районах Новосибирской области

Местные фермеры сообщают о массовом изъятии животных сотрудниками ветеринарной службы, сообщает Сиб.фм.
По словам фермеров из села под Куйбышевым, в октябре они лишились всего поголовья.
«Вчера приехали сотрудники управления ветеринарии, показали корочки и постановление и изъяли двух здоровых боровов. Даже если скот здоров, но ферма попадает в определённый радиус, животных изымают. В акте нам обещали компенсацию — 149 рублей за килограмм, но это не покрывает реальные убытки», — рассказали они.
Редакция Сиб.фм располагает письмом начальника управления ветеринарии Барабинского района Михаила Дубовикова, адресованным главам местных поселений. В документе указано, что изменён статус ряда районов по одной из опасных болезней свиней и предписано соблюдать строгие ограничения на перемещение животных и продукции животного происхождения.
В областном управлении ветеринарии подтвердили, что специалисты проводят плановые мероприятия в рамках своих полномочий. «Никаких карантинных мер регионального уровня не вводилось. Все фермеры получат компенсацию за изъятое поголовье. Самое главное — предотвратить распространение заболевания. Поводов для паники нет, все очаги будут ликвидированы», — сообщили в ведомстве.
Причины гибели животных устанавливаются, материалы направлены в лабораторию на исследование.