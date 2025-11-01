Очаги опасной болезни свиней выявлены в нескольких районах Новосибирской области

«Вчера приехали сотрудники управления ветеринарии, показали корочки и постановление и изъяли двух здоровых боровов. Даже если скот здоров, но ферма попадает в определённый радиус, животных изымают. В акте нам обещали компенсацию — 149 рублей за килограмм, но это не покрывает реальные убытки», — рассказали они.