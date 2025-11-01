Ричмонд
Очаги опасной болезни свиней выявлены в нескольких районах Новосибирской области

В Барабинском и Куйбышевском районах Новосибирской области зафиксированы случаи или подозрения на опасные заболевания свиней.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Местные фермеры сообщают о массовом изъятии животных сотрудниками ветеринарной службы, сообщает Сиб.фм.

По словам фермеров из села под Куйбышевым, в октябре они лишились всего поголовья.

«Вчера приехали сотрудники управления ветеринарии, показали корочки и постановление и изъяли двух здоровых боровов. Даже если скот здоров, но ферма попадает в определённый радиус, животных изымают. В акте нам обещали компенсацию — 149 рублей за килограмм, но это не покрывает реальные убытки», — рассказали они.

Редакция Сиб.фм располагает письмом начальника управления ветеринарии Барабинского района Михаила Дубовикова, адресованным главам местных поселений. В документе указано, что изменён статус ряда районов по одной из опасных болезней свиней и предписано соблюдать строгие ограничения на перемещение животных и продукции животного происхождения.

В областном управлении ветеринарии подтвердили, что специалисты проводят плановые мероприятия в рамках своих полномочий. «Никаких карантинных мер регионального уровня не вводилось. Все фермеры получат компенсацию за изъятое поголовье. Самое главное — предотвратить распространение заболевания. Поводов для паники нет, все очаги будут ликвидированы», — сообщили в ведомстве.

Причины гибели животных устанавливаются, материалы направлены в лабораторию на исследование.