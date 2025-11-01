Сенатор тайно сняла секс подчинённой с женатым мужчиной и шантажировала её

Ранее стало известно, что суд вынес приговор четверым злоумышленникам, похитившим итальянского предпринимателя Стефано Гуидотти в центре Москвы. Организатором преступления, как выяснилось, выступил бывший подчинённый Ринат Умаров, мотивом которого стала обида за увольнение. В зависимости от роли в преступлении, каждый из осужденных проведёт в тюрьме от 9 до 11 лет.