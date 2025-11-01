Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске разыскивают очевидцев гибели подростка в затоне

Шестнадцатилетний юноша утонул летом в микрорайоне Николаевка.

Источник: Комсомольская правда

1 ноября омское СУ СК России призвало граждан помочь в расследовании уголовного дела о гибели на воде 16-летнего подростка. Трагедия произошла 19 июня 2025 года в затоне в мкрн Николаевка областного центра.

По предварительным данным, ребенок утонул в период с 16:00 до 17:30. Очевидцев смертельного произошедшего попросили связаться с ведомством по номеру телефона 8 (913) 978 5690 или обратиться в следственный отдел по адресу: Омск, проспект Мира, дом № 38.

Ранее мы сообщили, что сбитые накануне автобусом дети получили ЧМТ. Мальчик находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.