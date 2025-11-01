В Омске разыскивают очевидцев гибели подростка в затоне

По предварительным данным, ребенок утонул в период с 16:00 до 17:30. Очевидцев смертельного произошедшего попросили связаться с ведомством по номеру телефона 8 (913) 978 5690 или обратиться в следственный отдел по адресу: Омск, проспект Мира, дом № 38.