В Омске разыскивают очевидцев гибели подростка в затоне

1 ноября омское СУ СК России призвало граждан помочь в расследовании уголовного дела о гибели на воде 16-летнего подростка. Трагедия произошла 19 июня 2025 года в затоне в мкрн Николаевка областного центра.
По предварительным данным, ребенок утонул в период с 16:00 до 17:30. Очевидцев смертельного произошедшего попросили связаться с ведомством по номеру телефона 8 (913) 978 5690 или обратиться в следственный отдел по адресу: Омск, проспект Мира, дом № 38.
Ранее мы сообщили, что сбитые накануне автобусом дети получили ЧМТ. Мальчик находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.