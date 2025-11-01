Иск об ограничении родительских прав Алекса Лесли поступил в столичный суд

Иск об ограничении родительских прав блогера Алекса Лесли поступил в столичный суд. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Подала его Анастасия Степашина, судебное заседание назначено на 10 ноября.
— Коптевский районный суд города Москвы рассматривает гражданское дело по иску Степашиной А. Г. к Кириллову А. С. (Алекс Лесли) об ограничении в родительских правах, — рассказали в Telegram-канале инстанции.
В июне этого года девушки стали массово жаловаться на домогательства в центре Москвы. Мужчины предлагали познакомиться, а получив отказ, начинали трогать девушек за интимные места. Это оказалось частью тренинга, организованного скандальным пикап-коучем Алексом Лесли. Какой вред такое «учение» нанесли последователям и жертвам, — в материале «Вечерней Москвы».
Лесли заочно арестовали 26 августа. Незадолго до этого его объявили в розыск. Блогера обвиняют в подстрекательстве к изнасилованию. В октябре этого года Мосгорсуд признал законным заочное заключение под стражу фигуранта.