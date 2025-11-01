Иск об ограничении родительских прав Алекса Лесли поступил в столичный суд

В июне этого года девушки стали массово жаловаться на домогательства в центре Москвы. Мужчины предлагали познакомиться, а получив отказ, начинали трогать девушек за интимные места. Это оказалось частью тренинга, организованного скандальным пикап-коучем Алексом Лесли. Какой вред такое «учение» нанесли последователям и жертвам, — в материале «Вечерней Москвы».