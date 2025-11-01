На Урале заочно арестовали бизнесмена Горбунова

«Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения бизнесмену Александру Горбунову. Органами предварительного расследования Горбунов обвиняется в вымогательстве (п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ). Поскольку обвиняемый находится в розыске, суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте фигуранта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.
В правоохранительных органах ранее \ ТАСС, что Горбунов, по некоторым данным, находится в Аргентине.