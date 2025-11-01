Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале заочно арестовали бизнесмена Горбунова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Объявленный в розыск екатеринбургский бизнесмен Александр Горбунов заочно арестован по обвинению в вымогательстве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Источник: РИА "Новости"

«Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения бизнесмену Александру Горбунову. Органами предварительного расследования Горбунов обвиняется в вымогательстве (п. “б” ч. 3 ст. 163 УК РФ). Поскольку обвиняемый находится в розыске, суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте фигуранта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.

В правоохранительных органах ранее \ ТАСС, что Горбунов, по некоторым данным, находится в Аргентине.