12 дронов ВСУ уничтожили за ночь над Воронежской областью

Этой ночью силы противовоздушной обороны в Воронежской области уничтожили 12 украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев у себя в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух городских округах и семи районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 12 БПЛА», — написал он.

Глава области добавил, что в ходе атаки беспилотников ВСУ никто из местных жителей не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было.

Ранее Life.ru рассказывал, что в пятницу вечером российские системы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников за три часа. Больше всего дронов ВСУ отправили в Белгородскую область — там было сбито 34 БПЛА.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше