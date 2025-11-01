Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд гудел, но он его не слышал: во Владивостоке 48-летний мужчина погиб на железной дороге

Во Владивостоке 48-летнего мужчину насмерть сбил электропоезд.

Источник: Комсомольская правда

Транспортные полицейские Владивостока начали проверку по факту гибели человека на железной дороге. Несчастный случай произошел на участке между станциями «Моргородок» и «Вторая речка».

По предварительной информации, 48-летний мужчина шел в непосредственной близости от путей, увлеченно используя мобильный телефон. Он не отреагировал на приближающийся электропоезд. Несмотря на экстренное торможение и звуковые сигналы машиниста, избежать трагедии не удалось.

В связи с этим происшествием полиция обращается к гражданам с призывом строго соблюдать правила безопасности. Основной причиной многих трагедий становится использование телефонов и наушников возле железнодорожных путей. Это лишает пешеходов возможности вовремя услышать предупреждение и приближающийся состав.

Также полицейские напоминают, что переходить пути можно только в специально отведенных местах — по пешеходным переходам, мостам и тоннелям, убедившись в разрешающем сигнале светофора.

Помните, что ваша безопасность зависит прежде всего от вашей внимательности. Соблюдение простых правил помогает сохранить жизнь и здоровье.