Поезд гудел, но он его не слышал: во Владивостоке 48-летний мужчина погиб на железной дороге

По предварительной информации, 48-летний мужчина шел в непосредственной близости от путей, увлеченно используя мобильный телефон. Он не отреагировал на приближающийся электропоезд. Несмотря на экстренное торможение и звуковые сигналы машиниста, избежать трагедии не удалось.