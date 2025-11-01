В Приморье убийца женщины не смог покинуть место преступления, потеряв сознание

Конфликт в паре произошёл в ночь на 30 октября 2025 года в квартире на улице Советской. В ходе ссоры мужчина ударил женщину ножом в ногу, она погибла из-за массивной кровопотери. Фигурант решил устроить пожар в квартире, вероятно, чтобы скрыть следы преступления, но потерял сознание от воздействия вредных факторов горения.
Прибывшие на адрес пожарные оказали неудачливому поджигателю помощь. Теперь с ним работают следователи, мужчина арестован на два месяца по подозрению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), официальное обвинение ему ещё не предъявили.
Сегодня утром ещё один пожар привлёк внимание следственных органов — в Уссурийске загорелась квартира, в которой находились шестимесячный младенец и малыши в возрасте двух и трёх лет, мать на момент ЧП дома отсутствовала. Младшие дети задохнулись на пожаре, старший малыш госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по двум статьям — о причинении смерти по неосторожности и о халатности должностных лиц социальных и надзорных органов, которые должны были следить за благополучием детей, воспитываемых асоциальной матерью.