В Приморье убийца женщины не смог покинуть место преступления, потеряв сознание

Сегодня утром ещё один пожар привлёк внимание следственных органов — в Уссурийске загорелась квартира, в которой находились шестимесячный младенец и малыши в возрасте двух и трёх лет, мать на момент ЧП дома отсутствовала. Младшие дети задохнулись на пожаре, старший малыш госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по двум статьям — о причинении смерти по неосторожности и о халатности должностных лиц социальных и надзорных органов, которые должны были следить за благополучием детей, воспитываемых асоциальной матерью.