Топ-менеджеров российского банка обвиняют в махинациях на ₽7 млрд

По версии следствия, сотрудники создавали фиктивные документы о поступлении крупных сумм на счета банка, хотя на самом деле деньги не вносились. Отчётность подписывали Синельщикова и Багдашкина. Анализ Агентства по страхованию вкладов выявил также схему вывода 55 миллионов рублей под видом операций клиентов.