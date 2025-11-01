Шесть лет ада: москвич годами насиловал падчерицу

По данным следствия, кошмар для девочки начался еще в 2019 году и продолжался по октябрь 2025-го. «Обвиняемый, находясь на территории города Москвы, Рязанской области и Республики Крым, совершал в отношении несовершеннолетней дочери своей сожительницы противоправные действия сексуального характера», — говорится в сообщении ведомства.