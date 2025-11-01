Шесть лет ада: москвич годами насиловал падчерицу

В Москве арестован мужчина по обвинению в чудовищных преступлениях: на протяжении шести лет он насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета России. Фигурант уже дал признательные показания.
По данным следствия, кошмар для девочки начался еще в 2019 году и продолжался по октябрь 2025-го. «Обвиняемый, находясь на территории города Москвы, Рязанской области и Республики Крым, совершал в отношении несовершеннолетней дочери своей сожительницы противоправные действия сексуального характера», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи задержали мужчину и предъявили ему обвинение по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В ходе допроса он полностью признал свою вину. По ходатайству следствия Симоновский районный суд Москвы отправил обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.