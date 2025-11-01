Ричмонд
Молодой человек задержан за распыление содержимого аэрозольного баллончика в метро Москвы

22-летний приезжий из Иркутской области вступил в словесную перепалку с 37-летней москвичкой.

Источник: ГУ МВД

В московском метро полицейские задержали молодого человека, распылившего содержимое аэрозольного баллончика, сообщает начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

По его словам, 22-летний приезжий из Иркутской области вступил в словесную перепалку с 37-летней москвичкой на станции метро «Киевская». За женщину вступился ее 29-летний родственник, после чего злоумышленник распылил в его сторону содержимое баллончика.

Нарушитель был оперативно задержан нарядом патрульно-постовой службы, подчеркнул Васенин. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее в Москве задержали 43-летнюю женщину по подозрению в краже сумки с деньгами и документами, которую мужчина обронил возле магазина на Варшавском шоссе. Полицейские изъяли часть похищенного. Материальный ущерб оценивается более чем в 830 тысяч рублей.