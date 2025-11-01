В Москве к арестованной экс-главе курганского УФССП Уваровой применили новые ограничения. Скрин

Ирину Уварову задержали спецслужбы 8 октября 2025 года вместе с заместителем Дмитрием Леоновым. Их подозревают в растрате бюджетных средств. На следующий день сотрудники ГСУ СКР доставили приставов в Москву, где Басманный суд принял решение о помещении их под стражу до 7 декабря. Несколько недель назад Уварова обжаловала свой арест, который был наложен на экс-руководителя по обвинению в незаконном присвоении средств.