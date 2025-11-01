Юноша распылил перцовый баллон в столичном метро из-за замечания о розовой кофте

Молодой человек применил перцовый баллончик в столичном метро после того, как женщина сделала ему замечание по поводу его розовой кофты. Полицейские задержали злоумышленника. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.
— По предварительной информации, между 22-летним приезжим из Иркутской области и 37-летней жительницей столицы на платформе станции метро «Киевская» возник словесный конфликт. За женщину вступился ее 29-летний родственник. В ответ на это злоумышленник распылил в его сторону содержимое аэрозольного баллончика, — рассказал Васенин.
В отношении него был составлен протокол по делу о мелком хулиганстве, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе заявил, что использование газового баллончика будет считаться необходимой обороной при непосредственном нападении на человека или угрозе такого нападения. Он отметил, что такое посягательство должно быть сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого человека.