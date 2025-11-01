Юноша распылил перцовый баллон в столичном метро из-за замечания о розовой кофте

Молодой человек применил перцовый баллончик в столичном метро после того, как женщина сделала ему замечание по поводу его розовой кофты. Полицейские задержали злоумышленника. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.