13-летний петербуржец пытался поджечь полицейские машины

Стражи порядка задержали 13-летнего школьника в Красногвардейском районе у одного из отделов полиции. По информации ГУ МВД, он попытался поджечь служебные автомобили.
Ребенок рассказал, что познакомился в соцсетях с девочкой. Потом в их переписку вмешался неизвестный, представившийся сотрудником спецслужбы. Он заверил подростка, что его новая подруга является гражданкой Украины.
«Угрожая школьнику, что за такое общение ему и его родным грозит уголовная ответственность, он начал вымогать у него денежные средства, которых у подростка не оказалось. Тогда незнакомец перевел ему 2500 рублей на покупку бензина и заставил совершить поджог полицейских авто», — поделились подробностями в пресс-службе полиции.
Запуганный мальчик купил топливо и отправился к отделу, но исполнить задуманное мошенниками не получилось. Его передали Следственному комитету. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ.