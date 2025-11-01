Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13-летний петербуржец пытался поджечь полицейские машины

Ребенка запугали неизвестные в интернете.

Источник: Аргументы и факты

Стражи порядка задержали 13-летнего школьника в Красногвардейском районе у одного из отделов полиции. По информации ГУ МВД, он попытался поджечь служебные автомобили.

Ребенок рассказал, что познакомился в соцсетях с девочкой. Потом в их переписку вмешался неизвестный, представившийся сотрудником спецслужбы. Он заверил подростка, что его новая подруга является гражданкой Украины.

«Угрожая школьнику, что за такое общение ему и его родным грозит уголовная ответственность, он начал вымогать у него денежные средства, которых у подростка не оказалось. Тогда незнакомец перевел ему 2500 рублей на покупку бензина и заставил совершить поджог полицейских авто», — поделились подробностями в пресс-службе полиции.

Запуганный мальчик купил топливо и отправился к отделу, но исполнить задуманное мошенниками не получилось. Его передали Следственному комитету. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ.