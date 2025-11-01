Следователи ищут без вести пропавшего курганца, возбудив дело об убийстве. Фото

Следственный отдел по Кургану регионального СУ СК России возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 39-летнего Игоря Теплицкого по признакам убийства. Как сообщил telegram-канал СК России по Курганской области, мужчина покинул место жительства в сентябре 2025 года и с тех пор не подает о себе знаков. Об этом сообщается в официальном telegram-канале курганского СУ СК.