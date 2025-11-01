Тело 69-летней женщины нашли в сгоревшем доме в Воронежской области

К тому моменту, как спасатели прибыли на место, огонь охватил весь дом площадью 6 на 10 метров. Пламя потушили в 15 часов 40 минут, однако было уже поздно. В уничтоженном огнем доме обнаружили тело 69-летней женщины, вероятно, хозяйки жилища. Что касается причины пожара, то ее пока не оглашают, спасатели ждут результатов экспертизы.



Ранее в селе Богучарского района произошла похожая трагедия — после пожара в жилом доме нашли тело пожилого мужчины. Хозяина жилища завалило обрушившимися потолочными балками.