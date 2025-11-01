В Екатеринбурге будут судить банду, которая год грабила гаражи

В Екатеринбурге перед судом предстанет преступная группировка, которая на протяжении года грабила гаражи. Банда из четырех мужчин с начала 2024 года по ночам обносила гаражные кооперативы. Группа была хорошо подготовлена: передвигалась на автомобиле, изучала пути отхода и имела при себе все необходимое для совершения преступлений.
— В дальнейшем участники организованной группы, прибыв к гаражным боксам, осуществляли резку газосварочным оборудованием проушин навесных замков, после чего незаконно проникали внутрь, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
После этого банда выносила из гаража все ценное, прятала в заранее подготовленных местах и продавала ничего не подозревающим людям.
В январе 2025 года преступную группировку задержали. Их обвиняют в совершении преступления по частям 2, 4 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба, организованная группой». Всего они наворовали имущества на сумму более 600 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга.