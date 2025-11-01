В Екатеринбурге будут судить банду, которая год грабила гаражи

В Екатеринбурге перед судом предстанет преступная группировка, которая на протяжении года грабила гаражи. Банда из четырех мужчин с начала 2024 года по ночам обносила гаражные кооперативы. Группа была хорошо подготовлена: передвигалась на автомобиле, изучала пути отхода и имела при себе все необходимое для совершения преступлений.