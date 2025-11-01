«Поднять всех!»: в Белгороде сбежал военный, обвиняемый в убийстве и изнасиловании

Такая острая реакция властей вызвана тяжестью преступлений, в которых обвиняется сбежавший. Как ранее сообщал региональный главк СК, рядовой Алексей Кострикин был задержан по обвинению в убийстве и изнасиловании в селе Новая Таволжанка. По данным следствия, в октябре военный ночью проник в частный дом, убил хозяина, а затем надругался над его супругой. Тогда его удалось задержать в считанные часы. Теперь опасный преступник снова на свободе.