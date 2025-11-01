В Краснодаре вынесли первый в России приговор коллектору

Известно, что ранее в полицию с заявлением обратился директор одного из предприятий Оренбурга. Он сообщил, что с ним связался мужчина, который представился специалистом по взысканию просроченной задолженности. Неизвестный пояснил, что один из сотрудников организации задолжал по кредиту и указал своего руководителя в качестве поручителя. После этого коллектор начал требовать вернуть деньги и угрожал лишить жизни потерпевшего и его близких родственников в случае непогашения долга.