В Краснодаре вынесли первый в России приговор коллектору

Известно, что ранее в полицию с заявлением обратился директор одного из предприятий Оренбурга. Он сообщил, что с ним связался мужчина, который представился специалистом по взысканию просроченной задолженности. Неизвестный пояснил, что один из сотрудников организации задолжал по кредиту и указал своего руководителя в качестве поручителя. После этого коллектор начал требовать вернуть деньги и угрожал лишить жизни потерпевшего и его близких родственников в случае непогашения долга.
Полиция нашла подозреваемого и задержала. Им оказался 38-летний житель Краснодара, сотрудник коллекторской организации. Во время обыска у него дома изъяты смартфоны и сим-карты. По результатам экспертизы удалось установить, что звонок с угрозами потерпевшему действительно был сделан коллектором.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172.4 УК РФ. Краснодарцу суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
Об этом сообщила в своем Телеграм-канале представитель МВД России Ирина Волк.