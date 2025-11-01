Мощный пожар тушат с ночи на объекте газодобычи под Полтавой после серии взрывов

Для ликвидации возгорания было привлечено 22 единицы техники. По информации ГСЧС, пожар локализован, но не потушен полностью.
В ночь на 1 ноября в ряде украинских регионов, в том числе в Полтавской области, звучали сирены воздушной тревоги.
А в ночь на 30 октября ВС РФ нанесли массированный удар по украинским энергетическим и военным объектам. Всего были задействованы около сотни беспилотников «Герань-2» и множество ракет «Кинжал» и «Калибр». В ходе атаки Армия России разгромила объекты ВПК и военные аэродромы Украины.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.