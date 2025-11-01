11 миллионов рублей взыскали с директора центра «Жемчужина Сибири» в Тюмени

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал сумму в доход Российской Федерации. Дополнительно с ответчика взыскана государственная пошлина в размере 91 553 рублей в доход муниципального образования городской округ Тюмени. Решение суда в законную силу не вступило, а его исполнение находится на контроле прокуратуры.