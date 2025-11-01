Пожар на острове Недоразумения в Магадане потушили спустя четыре дня

Остров Недоразумения находится в Охотском море, в 20 км к западу от Магадана и в 3 км от материкового побережья. Он получил свое название из-за ошибки гидрографической экспедиции, которая в 1910-х годах не нанесла его на карту: его рельеф и окраска визуально сливались с материком.