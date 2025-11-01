Baza: Силовики провели масштабный рейд в цыганском поселке под Тулой

По итогам мероприятия 22 человека получили штрафы за уклонение от военной службы, 43 дома отключили из-за неуплаты электричества. Также правоохранители выписали 24 акта об аресте имущества за неуплату штрафов ГИБДД и налогов. За долги изъяли пять машин и около одного миллиона рублей, передает источник.