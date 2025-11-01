Ричмонд
Baza: Силовики провели масштабный рейд в цыганском поселке под Тулой

По данным источника, после проверки 35 человек увезли в военкомат, пять машин арестовали, а также изъяли около миллиона рублей.

Авторы материала отмечают, что рейд в поселке Плеханова проводился при участии ФСБ, МВД, ГАИ, ФНС и коммунальщиков.

По итогам мероприятия 22 человека получили штрафы за уклонение от военной службы, 43 дома отключили из-за неуплаты электричества. Также правоохранители выписали 24 акта об аресте имущества за неуплату штрафов ГИБДД и налогов. За долги изъяли пять машин и около одного миллиона рублей, передает источник.

До этого цыганский табор в Зеленокумске попытался своровать на кладбище еду после Пасхи и подрался с сотрудниками полиции.

Ранее в Челябинске цыгане украли 100-летнюю икону Божьей Матери «Не рыдай Мене, Мати», а также две литографии. Благодаря вмешательству авторитетных представителей цыганской общины иконы были возвращены в храм на следующий день.