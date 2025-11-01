Ричмонд
Раскрыто, что силовики провели крупный рейд в цыганском посёлке под Тулой

В посёлке Плеханово под Тулой прошла масштабная операция с участием ФСБ, МВД, ГИБДД, ФНС и коммунальных служб, сообщает телеграм-канал Baza.

В результате 35 местных жителей доставили в военкомат: 22 человека оштрафовали за уклонение от службы, а 13 направили на медицинскую комиссию. Кроме того, 43 дома отключили от электроснабжения за долги.

Уточняется также, что сотрудники ведомств оформили 24 акта об аресте имущества за неуплату налогов и штрафов, изъяли пять автомобилей и около одного миллиона рублей наличными.

По данным источника, рейд был комплексным и проводился для проверки задолженностей, выявления нарушений и исполнения административных решений.

Ранее сообщалось о другом случае, связанном с представителем цыганской общины: 72-летний мужчина из Волгоградской области получил 16 лет колонии строгого режима за растление малолетних. Родители пострадавших детей заявили, что приговор считают справедливым, хотя мужчина вину не признал.

