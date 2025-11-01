Против экономиста Иноземцева* возбудили уголовное дело

Экономист ранее привлекался к административной ответственности. В течение года его дважды штрафовали за то, что он публиковал материалы без соответствующей плашки. Несмотря на это, Иноземцев* продолжил нарушать закон. Это и послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Прокуратура контролирует ход расследования.