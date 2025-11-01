Три человека пострадали в ДТП на пермской трассе

Два автомобиля столкнулись на трассе (архивное фото).
В Пермском крае на трассе столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали двое мужчин и 12-летняя девочка. Об случившемся сообщается в сообществе «Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа» в соцсети «ВКонтакте».
«ДТП произошло на Плехановском тракте на отвороте на деревню Полетаево. Столкнулись LADA Priora и Cherry. В результате аварии пострадали двое мужчин и 12-летняя девочка», — уточнили спасатели.
Отмечается, что сотрудники поисково-спасательной службы по прибытии на место провели стабилизацию автомобилей, а также обеспечили их пожарную безопасность. URА.RU направило запрос информации в пресс-службу краевого министерства здравоохранения, чтобы узнать о состоянии пострадавших.