Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали в ДТП на пермской трассе

В Пермском крае на трассе столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали двое мужчин и 12-летняя девочка. Об случившемся сообщается в сообществе «Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа» в соцсети «ВКонтакте».

Два автомобиля столкнулись на трассе (архивное фото).

В Пермском крае на трассе столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали двое мужчин и 12-летняя девочка. Об случившемся сообщается в сообществе «Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа» в соцсети «ВКонтакте».

«ДТП произошло на Плехановском тракте на отвороте на деревню Полетаево. Столкнулись LADA Priora и Cherry. В результате аварии пострадали двое мужчин и 12-летняя девочка», — уточнили спасатели.

Отмечается, что сотрудники поисково-спасательной службы по прибытии на место провели стабилизацию автомобилей, а также обеспечили их пожарную безопасность. URА.RU направило запрос информации в пресс-службу краевого министерства здравоохранения, чтобы узнать о состоянии пострадавших.