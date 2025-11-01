Осужденный китаец сбежал из колонии в Приморье: МВД выступило с просьбой к гражданам

В Приморском крае осужденный на 1,6 года гражданин Китая сбежал из колонии-поселения. Правоохранительные органы уже обратились к местным жителям с просьбой помочь в поимке. Об этом пишет «КП-Дальний Восток».
Отмечается, что мужчина был осужден за незаконное пересечение госграницы РФ и отбывал наказание в колонии-поселении № 37. Однако в какой-то момент самовольно покинул исправительное учреждение. Почему и как — пока неизвестно. Однако теперь правоохранительные органы разыскивают беглеца.
«Приметы сбежавшего: гражданство — Китай, рост около 170−175 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные, коротко стрижены, глаза карие», — пишет «КП-Дальний Восток».
