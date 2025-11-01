Осужденный китаец сбежал из колонии в Приморье: МВД выступило с просьбой к гражданам

Отмечается, что мужчина был осужден за незаконное пересечение госграницы РФ и отбывал наказание в колонии-поселении № 37. Однако в какой-то момент самовольно покинул исправительное учреждение. Почему и как — пока неизвестно. Однако теперь правоохранительные органы разыскивают беглеца.