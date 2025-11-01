Ричмонд
Еще одна волгоградка поверила в «безопасный» счет

Ей несколько раз звонили неизвестные представлявшиеся сотрудниками различных организаций.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Кировского района Волгограда отдала мошенникам 1,2 млн рублей. 39-летняя женщина поверила в «безопасный» счет и перевела на него свои накопления.

Позже волгоградка рассказала — ей несколько раз звонили неизвестные представлявшиеся сотрудниками различных организаций. И в конце концов убедили ее в необходимости «спасти» хранящиеся на ее счетах деньги.

Потерпевшая выполнила два перевода и собиралась передать мошенникам еще 1,5 млн рублей, однако вмешались сотрудники банка, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

В полиции возбудили уголовное дело по данному факту и в очередной раз напомнили, что не стоит переводить свои накопления по просьбе якобы сотрудников банка, службы безопасности или правоохранителей — они никогда не звонят рядовым гражданам.

Ранее мошенники полгода обрабатывали 18-летнюю волгоградку, угрожая девушке, пока она не перевела им накопления своей матери.