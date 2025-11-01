Ричмонд
В Калининграде из торгового центра эвакуировали 150 человек из-за пожара

КАЛИНИНГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Возгорание произошло в калининградском торговом центре «История». Эвакуировано 150 человек, пострадавших нет, сообщили ТАСС в ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«На первом этаже в офисном помещении с обособленным выходом, принадлежащем кафе, произошло возгорание электрооборудования и электропроводки. Повреждена стена на общей площади один квадратный метр. До прибытия сотрудников пожарной охраны сработало оборудование автоматизированной системы пожаротушения. Сотрудниками произведено дымоудаление, эвакуировано 150 человек. Пострадавших нет», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, информация о возгорании спасателям поступила в 00:29 (01:29 мск) 1 ноября. Через четыре минуты 15 огнеборцев на трех единицах спецтехники прибыли на место происшествия.