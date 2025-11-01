Незаконно пересекший границу гражданин Китая сбежал из колонии в Приморье

Во время побег осужденный был одет в черный пуховик, темные штаны и зеленые ботинки с красной эмблемой (символикой Китая).
Иностранца приговорили к полутора годам лишения свободы за незаконное пресечение госграницы по предварительному сговору или с применением насилия (ч. 3 ст. 322 УК). Он отбывал свой срок в колонии-поселении № 37 Дзержинское Октябрьского района Приморья.
В соответствии с законодательством, в колонии-поселения осужденных содержат без охраны, но под надзором администрации. Они могут перемещаться по учреждению без конвоя, а также покидать его территорию с разрешения администрации.