В Петербурге задержали подростка, пытавшегося поджечь автомобили полиции

«Тридцать первого октября около одного из отделов полиции в Красногвардейском районе стражами порядка был задержан 13-летний подросток, пытавшийся поджечь служебные автомобили», — говорится в сообщении.
Как рассказал подросток правоохранителям, незадолго до произошедшего он познакомился с девочкой в интернете. Позже в их виртуальное общение вмешался неизвестный, который представился сотрудником спецслужбы и сообщил об украинском гражданстве новой подруги.
«Угрожая школьнику, что за такое общение ему и его родным грозит уголовная ответственность, он начал вымогать у него денежные средства, которых у подростка не оказалось. Тогда незнакомец перевел ему 2500 рублей на покупку бензина и заставил совершить поджог полицейских авто», — рассказали в полиции.
Подросток передан в следственные органы СК России, которыми возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение теракта), добавили в ГУМВД.