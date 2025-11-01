Под Воронежем в столкновении двух иномарок пострадала женщина

По предварительным данным, 31 октября на 194 километре автодороги «Р-298 “Курск-Саратов” случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Примерно в 11:35 «Опель Вектра», которым управлял 41-летний житель Острогожского района, ехал со стороны поселка Хохол. При повороте в направлении Курска он не предоставил преимущество «Киа Рио». 58-летний житель Белгорода, управлявший «Киа», попытался избежать столкновения, изменил траекторию движения, и машина врезалась в барьерное ограждение.
В результате аварии пострадала 27-летняя пассажирка «Киа». Ее с телесными повреждениями увезли на «скорой» в больницу.