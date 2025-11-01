Под Воронежем в столкновении двух иномарок пострадала женщина

Примерно в 11:35 «Опель Вектра», которым управлял 41-летний житель Острогожского района, ехал со стороны поселка Хохол. При повороте в направлении Курска он не предоставил преимущество «Киа Рио». 58-летний житель Белгорода, управлявший «Киа», попытался избежать столкновения, изменил траекторию движения, и машина врезалась в барьерное ограждение.