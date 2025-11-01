Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем в столкновении двух иномарок пострадала женщина

Авария произошла в Хохольском районе.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

По предварительным данным, 31 октября на 194 километре автодороги «Р-298 “Курск-Саратов” случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 11:35 «Опель Вектра», которым управлял 41-летний житель Острогожского района, ехал со стороны поселка Хохол. При повороте в направлении Курска он не предоставил преимущество «Киа Рио». 58-летний житель Белгорода, управлявший «Киа», попытался избежать столкновения, изменил траекторию движения, и машина врезалась в барьерное ограждение.

В результате аварии пострадала 27-летняя пассажирка «Киа». Ее с телесными повреждениями увезли на «скорой» в больницу.